Чи отримають українці надбавку до пенсії у травні
Після проведення індексації пенсій 1 березня 2023 року, пенсіонерам додали до виплат до 1500 гривень. Також у березні, квітні й липні підвищення отримають особи, які мають великий стаж, але працювали за малу зарплату, і ще в СРСР їм призначити низьку пенсію, до якої доплату додавала держава.
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Ті пенсіонери, яким надбавку до пенсії додали 1 квітня, отримають свої гроші у червні, одразу за кілька місяців. Так сталося через зміни у звітності уповноважених органів, які займаються виплатами.
Тож у травні доплати до пенсійних виплат не будуть проводитися. Свої надбавки українці отримають в червні.
Кому доплатять 1000 гривень до пенсії у червні
- У червні 1 000 гривень доплатять для українців, які нині отримують пенсію 5 842 гривні та вийшли на відпочинок з 35 роками страхового стажу.
- Перерахунок відбувається заднім числом, через запізнення надходження даних у систему.
- Для тих, хто має 35 років стажу, коефіцієнт у формулі розрахунку з квітня становитиме 0,37 замість 0,35, як було раніше.