Получат ли украинцы надбавку к пенсии в мае

После проведения индексации пенсий 1 марта 2023, пенсионерам добавили к выплатам до 1500 гривен. Также в марте, апреле и июле повышение получат лица, имеющие большой стаж, но работавшие за малую зарплату, и еще в СССР назначили им низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.

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Те пенсионеры, которым надбавку к пенсии добавили 1 апреля, получат свои деньги в июне, сразу через несколько месяцев Так произошло из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, занимающихся выплатами.

Напомним! В апреле ПФУ профинансировал пенсионные выплаты в размере 57,1 миллиарда гривен.

Поэтому в мае доплаты к пенсионным выплатам не будут проводиться. Свои надбавки украинцы получат в июне.

Кому доплатят 1000 гривен до пенсии в июне