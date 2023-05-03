Получат ли украинцы надбавку к пенсии в мае
После проведения индексации пенсий 1 марта 2023, пенсионерам добавили к выплатам до 1500 гривен. Также в марте, апреле и июле повышение получат лица, имеющие большой стаж, но работавшие за малую зарплату, и еще в СССР назначили им низкую пенсию, к которой доплату добавляло государство.
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Те пенсионеры, которым надбавку к пенсии добавили 1 апреля, получат свои деньги в июне, сразу через несколько месяцев Так произошло из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, занимающихся выплатами.
Поэтому в мае доплаты к пенсионным выплатам не будут проводиться. Свои надбавки украинцы получат в июне.
Кому доплатят 1000 гривен до пенсии в июне
- В июне 1 000 гривен доплатят для украинцев, которые сейчас получают пенсию 5 842 гривны и вышли на отдых с 35 лет страхового стажа.
- Перерасчет происходит задним числом, из-за опоздания поступления данных в систему.
- Для тех, кто имеет 35 лет стажа, коэффициент в формуле расчета с апреля составит 0,37 вместо 0,35, как было раньше.