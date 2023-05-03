Нагадуємо, що між Україною та Польщею підписана двостороння угода щодо соціального забезпечення ще у 2012 році. Відтак при визначенні права на пенсію у громадян враховуються періоди страхового стажу в іншій країні.

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Відповідно до цієї угоди Польща визнає стаж роботи українців в Україні для визначення пенсійних прав та навпаки.

Вимоги для отримання польської пенсії

На отримання такої пенсії мають право особи, які відповідають низці вимог:

вік для жінок – 60 років, а для чоловіків – 65 років;

сплата внесків, а саме соціального страхування або пенсійного страхування та страхування на випадок інвалідності, у Польщі. Тобто легальна зайнятість, наприклад, як працівник, підрядник (zleceniobiorca) або як особа, яка веде несільськогосподарську діяльність.

Зверніть увагу, що ті особи, що народилися до 1 січня 1949 року повинні мати стаж роботи: не менше 20 років для жінок, і не менше 25 років для чоловіків. Втім, якщо стаж не можна підтвердити документально, то пенсія за віком буде призначена за наявності не менше 15 років для жінок та 20 років для чоловіків.

Крім того, польська пенсія може бути призначена тільки за придбані періоди страхування у Польщі. А що менший стаж у Польщі, то менша пенсія від ZUS.

*ZUS – це польська державна організація, яка відповідає за питання соціального страхування, яка діє з 1934 року.

Пенсія менша за мінімальну – отримай доплату

Якщо сума польського ZUS та українського в сумі нижча за мінімальну польську пенсію за віком для українця, що проживає у Польщі, то особа може розраховувати на додаткову доплату.

Тобто, якщо українська пенсія складає 300 злотих, а з Польщі – всього 100 злотих, то ZUS виплатять 1 188,44 злотих у розмірі мінімальної польської пенсії за віком.

Важливо, що іноземці отримують мінімальну пенсію у Польщі відповідно до вимог, а саме:

право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж);

постійне проживання у Польщі;

право на законне перебування.

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Скільки отримують українські пенсіонери в інших країнах

Угоди про соціальне забезпечення України укладені з 22 країнами:

Це Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.

До прикладу, українці мають право податися на пенсію на рівні з пенсіонерами США. Сума такої пенсії залежатиме від штату проживання. Мінімальна ставка у 2023 році складає 914 доларів на одного або 1 371 долар на подружжя.