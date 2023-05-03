Нагадуємо, що між Україною та Польщею підписана двостороння угода щодо соціального забезпечення ще у 2012 році. Відтак при визначенні права на пенсію у громадян враховуються періоди страхового стажу в іншій країні.
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Вимоги для отримання польської пенсії
На отримання такої пенсії мають право особи, які відповідають низці вимог:
- вік для жінок – 60 років, а для чоловіків – 65 років;
- сплата внесків, а саме соціального страхування або пенсійного страхування та страхування на випадок інвалідності, у Польщі. Тобто легальна зайнятість, наприклад, як працівник, підрядник (zleceniobiorca) або як особа, яка веде несільськогосподарську діяльність.
Крім того, польська пенсія може бути призначена тільки за придбані періоди страхування у Польщі. А що менший стаж у Польщі, то менша пенсія від ZUS.
*ZUS – це польська державна організація, яка відповідає за питання соціального страхування, яка діє з 1934 року.
Пенсія менша за мінімальну – отримай доплату
Якщо сума польського ZUS та українського в сумі нижча за мінімальну польську пенсію за віком для українця, що проживає у Польщі, то особа може розраховувати на додаткову доплату.
Важливо, що іноземці отримують мінімальну пенсію у Польщі відповідно до вимог, а саме:
- право на пенсію для іноземців (тобто необхідний вік, сплата внесків у Польщі, а також відповідний стаж);
- постійне проживання у Польщі;
- право на законне перебування.
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Скільки отримують українські пенсіонери в інших країнах
Угоди про соціальне забезпечення України укладені з 22 країнами:
- Це Вірменією, Казахстаном, Киргизстаном, Таджикистаном, Туркменістаном, Узбекистаном, Угорщиною, Молдовою, Білоруссю, Грузією, Азербайджаном, Монголією, Румунією, Латвією, Литвою, Словаччиною, Чехією, Болгарією, Естонією, Іспанією, Португалією та Польщею.
До прикладу, українці мають право податися на пенсію на рівні з пенсіонерами США. Сума такої пенсії залежатиме від штату проживання. Мінімальна ставка у 2023 році складає 914 доларів на одного або 1 371 долар на подружжя.