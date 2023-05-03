Напомним, что между Украиной и Польшей подписано двустороннее соглашение по социальному обеспечению еще в 2012 году. Следовательно, при определении права на пенсию у граждан учитываются периоды страхового стажа в другой стране.

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Требования к получению польской пенсии

На получение такой пенсии имеют право лица, отвечающие ряду требований:

  • возраст для женщин – 60 лет, а для мужчин – 65 лет;
  • уплата взносов, а именно социального страхования или пенсионного страхования и страхования на случай инвалидности в Польше. То есть легальная занятость, например, как работник, подрядчик (zleceniobiorca) или как лицо, ведущее несельскохозяйственную деятельность.

Кроме того, польская пенсия может быть назначена только за приобретенные периоды страхования в Польше. А чем меньше стаж в Польше, тем меньше пенсия от ZUS.

* ZUS – это польская государственная организация, отвечающая за вопросы социального страхования, действующая с 1934 года.

Пенсия меньше минимальной – получи доплату

Если сумма польского ZUS и украинского в сумме ниже минимальной польской пенсии по возрасту для украинца, проживающего в Польше, то лицо может рассчитывать на дополнительную доплату.

Важно, что иностранцы получают минимальную пенсию в Польше в соответствии с требованиями, а именно:

  • право на пенсию для иностранцев (т.е. необходимый возраст, уплата взносов в Польше, а также соответствующий стаж);
  • постоянное проживание в Польше;
  • право на законное пребывание.

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Сколько получают украинские пенсионеры в других странах

Соглашения о социальном обеспечении Украины заключены с 22 странами:

  • Это Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, Венгрия, Молдова, Беларусь, Грузия, Азербайджан, Монголия, Румыния, Латвия, Литва, Словакия, Чехия, Болгария, Эстония, Испания, Португалия и Польша.

К примеру, украинцы имеют право на пенсию наравне с пенсионерами США. Сумма такой пенсии будет зависеть от штата жительства. Минимальная ставка в 2023 году составляет 914 долларов на одного или 1 371 доллар на супругов.