Как самостоятельно увеличить себе пенсию

Если лицо претендует на большую пенсию, оно может выйти на пенсию позже порогового возраста. Таким образом, пенсия будет становиться больше с каждым проработанным месяцем.

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Напомним! Самостоятельное увеличение пенсий регулируется Законом Об общеобязательном пенсионном страховании ".

То есть, если вы проработаете еще пять дополнительных лет, за каждый отработанный месяц вам прибавят 0,5% к выплатам. Если же вы отработаете более 5 лет, процент увеличится до 0,75% в месяц.

Выходит, что человек, который уйдет на пенсию на 5 лет позже, увеличит свою пенсию на 50%.

Какой возраст выхода на пенсию в Украине

Чтобы выйти на пенсию по возрасту, лицо должно достигнуть 60, 63 или 65 лет и приобрести определенный страховой стаж.

Чтобы выйти на пенсию в 2023 году нужно:

в 60 лет иметь стаж не менее 30 лет;

в 63 года иметь стаж от 20 до 30 лет;

в 65 лет иметь стаж от 15 до 20 лет.

Те, кто достиг 65 лет, но не имеют соответствующего стажа – не имеют права на пенсию. Для них и лиц с инвалидностью предусмотрена социальная помощь.