Кто может потерять пенсии

Минфин и ПФУ будут проверять легитимность предоставления социальных выплат пенсионерам. В частности, обратят внимание на валидацию данных, персональные данные пенсионеров и правомерность выплаты пенсии по закону.

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Напомним! Пенсии украинцам проверят по приказу "Об утверждении Методики верификации пенсионных выплат и ежемесячного пожизненного денежного содержания".

Пенсию могут отменить, если:

есть ошибка в фамилии;

человек получал выплаты по фальшивым документам;

если гражданин некоторое время жил за границей;

Важно! Пенсию прекращают выплачивать на все время проживания пенсионера за границей, если иное не предусмотрено международным договором Украины.

если лицо не получает выплаты в течение шести месяцев;

если гражданин является переселенцем и сменил место жительства.

Какие выплаты получают пенсионеры в Украине