Где украинцы могут получить пенсию

Украина заключила межгосударственные договоры о социальном обеспечении Это было сделано, чтобы граждане платили налоги в том государстве, где они находятся, и имели право на украинскую пенсию.

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Такие соглашения заключены с 23 странами мира : Арменией, Казахстаном, Кыргызстаном, Россией, Таджикистаном, Туркменистаном, Узбекистаном, Венгрией, Молдовой, Беларусью, Грузией, Азербайджаном, Монголией, Румынией, Латвией, Литвой, Словакией, Чехией, Болгарией, Эстонией, Испанией, Порту.

Эти договоры можно разделить на два типа:

Первый – ПФУ берет в расчет украинский и иностранный трудовой стаж и будет формировать из них пенсию;

Второй – полученный за границей стаж дает право на пенсию в Украине и позволяет претендовать на выплаты из пенсионных фондов других государств.

Как получить пенсию в США

Минимальная пенсия, на которую могут претендовать украинцы в США составляет 914 долларов на одного или 1 371 доллар на супругов.

Чтобы ее получить нужно быть старше 65 лет и приехать в США после 24 февраля 2022 года. Далее обратиться в любой офис Social Security Administration и написать заявление на пенсию.

Для этого требуются следующие документы:

паспорт;

форму I-94 (карта регистрации въезда в страну);

номер Social Security (если есть);

информацию о доходе и имеющихся сбережениях;

информацию о жилищной ситуации (договор аренды или данные родных/друзей, в которых проживаете).

справку об инвалидности/хронической болезни, если таковая имеется.

Как получить пенсию в Польше

Чтобы получить пенсию в Польше, нужно, чтобы последнее место работы было на территории. Также нужно достичь пенсионного возраста – 60 или 65 лет и иметь соответствующий стаж 20 лет для женщин и 25 для мужчин.

Напомним! В 2012 году Украина заключила с Польшей договор о социальном обеспечении, чтобы украинцы могли получить пенсию в соседней стране, если там работали официально и платили социальные взносы.

Чтобы отправиться на пенсию в Польше нужно:

Обратиться в местный Пенсионный фонд и заполнить соответствующее бланк-заявление – UA–PL 8 или UA-PL 9;

В бланке обязательно указать: учетный номер PESEL, или серию и номер удостоверения личности или паспорта, ИНН.

Документы, которые необходимо добавить в заявления:

документы о периодах работы на территории Польши справку банка с подтверждением указанного в бланке заявления номера банковского счета; другие документы, необходимые для установления права на получение польской пенсии.

Как получить польскую пенсию

Чтобы получить такую пенсию, в первую очередь нужно быть легально трудоустроенным и платить взносы на социальное страхование. Также необходимо достичь пенсионного возраста 60 или 65 лет и иметь соответствующий стаж.

Обратите внимание! Чтобы получить польскую пенсию, стаж должен быть 20 лет для женщин и 25 для мужчин. Однако если лицо родилось до 1 января 1949 года и не может подтвердить его документально, требование к стажу сокращается на 5 лет.

Следует добавить, что такая пенсия назначается только за приобретенные периоды страхования в Польше. То есть чем меньше стаж в стране, тем меньше пенсия.

Если польские и украинские выплаты суммарно меньше минимальной пенсии в этой стране, она доплатит 1 188,44 злотых в размере минимальной польской пенсии по возрасту.

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