Как получить польскую пенсию

Все граждане, которые после войны нашли в Польше убежище и начать там работать, имеют право на пенсию этой страны, минимальный размер которой – около 14 тысяч гривен.

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Напомним! Украина и Польша заключили двустороннее соглашение о социальном обеспечении, которое предусматривает учет стажа обеих стран при назначении пенсионных выплат.

Чтобы получать польскую пенсию от ZUS (аналог нашего ПФУ – 24 Канал), нужно выполнить определенные условия:

достигнуть возраста 60 лет для женщин и 65 для мужчин;

оплачивать взносы социального страхования или пенсионного страхования и страхование на случай инвалидности в Польше.

Если человек родился раньше 1 января 1949, чтобы получить пенсию, он должен иметь 20 лет стажа для женщин и 25 для мужчин. Однако если этот стаж нельзя подтвердить документами, требование для необходимого стажа сокращают на 5 лет.

Как получить надбавку к пенсии

То есть украинцы смогут получать сразу две пенсии из двух стран в соответствии со страховым стажем в каждой из них. Однако, если суммарно они будут меньше польской минималки, соседняя страна доплатит разницу.

Чтобы получить прибавку нужно;

достичь необходимого возраста, платить взносы в Польше, а также соответствующий стаж – 20 лет для женщин и 25 для мужчин;

постоянно жить в Польше;

законно находиться в стране на основании документа, выданного службой по делам иностранцев или на основании законности пребывания, полученного путем записи в реестре Пограничной службы.

Работа в Эстонии: будет ли начисляться стаж

На вопрос читателя по стажа работы за границей, а именно в Эстонии, и его зачисление в страховой стаж в Украине в ПФУ объяснили, что такой стаж учитывается.

Согласно соглашению между Украиной и Эстонской Республикой в области социального обеспечения, каждая страна назначает пенсию за стаж, приобретенный на своей территории.

В то же время приобретенный на территории каждой из стран стаж учитывается при определении права на пенсию в отсутствие необходимого страхового стажа.



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