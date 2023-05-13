Работа за границей: будет ли начисляться стаж

На вопрос читателя о стаже работы за границей, а именно в Эстонии, и его зачислении в страховой стаж в Украине в Пенсионном фонде объяснили, что такой стаж учитывается. Однако это зависит от страны пребывания.

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Моя женщина находится в Эстонии во временной защите. Официально работает. Возможен ли стаж работы в Эстонии отнести к страховому стажу в Украине?,

– поинтересовался мужчина.

Согласно соглашению между Украиной и Эстонской Республикой в области социального обеспечения, каждая страна назначает пенсию за стаж, приобретенный на своей территории.

В то же время приобретенный на территории каждой из стран стаж учитывается при определении права на пенсию в отсутствие необходимого страхового стажа.

Сколько получают украинские пенсионеры

После апрельской индексации в 2023 году средний размер пенсий вырос до 5 238 гривен. По данным ПФУ на сегодняшний день выплаты составляют:

9,9% пенсионеров получают более 10 тысяч гривен;

23,1% – от 5 тысяч гривен;

15,3% – от 4 до 5 тысяч гривен;

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