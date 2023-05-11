Получают пенсионеры свои выплаты на оккупированных территориях

В настоящее время на территориях, временно оккупированных россиянами, существует два способа получить пенсию:

через учреждения уполномоченных банков;

через Укрпочту.

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Средства, направленные на выплату пенсий получателям через учреждения уполномоченных банков, зачисляются на счета пенсионеров в полном размере, независимо от того, где находится человек. В момент зачисления пенсии на счет денежные средства становятся собственностью пенсионера. И пенсионер может использовать эти средства тогда, когда будет иметь возможность или потребность,

– объяснил глава ПФУ Евгений Капинус.

Однако если у пенсионера нет возможности получить свои средства, потому что местная Укрпочта не работает и соответственно курьеры тоже, он получит свои деньги потом.

Все причитающиеся ему пенсионные средства он сможет получить, когда это станет возможным и безопасным: по выбору самого пенсионера или со счета, открытого ПФУ в АО "Ощадбанк", или в почтальоне. Чтобы получить средства со счета, нужно будет лично обратиться либо в АО "Сбербанк" и заключить с ним договор обслуживания банковского счета, либо в ПФУ, чтобы сообщить реквизиты своего счета в другом банке или возобновить выплату на почтовое отделение или указать новый адрес проживания,

– дополнил глава ПФУ.

Какие сейчас пенсии в Украине

По состоянию на апрель 2023 средний размер пенсий в Украине составляет – 5 238 гривен. За данным ПФУ в стране более 10,5 миллионов пенсионеров и ситуации с выплатами такова: