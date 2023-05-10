Кому повысят пенсию

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус сообщил, что в июле 2023 года следует ожидать индексации пенсий, для государственных служащих. Однако пересмотрят выплаты только тех, кто вышел на заслуженный отдых до 31 декабря 2022 года.

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Кроме того, от 1 июля запланировано проведение индексации на 19,7% пенсий, назначенных в соответствии с Законами Украины "О государственной службе", "О службе в органах местного самоуправления", "О статусе народного депутата Украины", "О научной и научно-технической деятельности",

– объяснил председатель правления ПФУ.

Также он добавил, что увеличение пенсий ожидает еще и пенсионеров разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

Напомним! В марте состоялся масштабный перерасчет пенсий, который задел почти 10 миллионов получателей соцвыплат.

Кто летом получит сразу несколько пенсий

Пенсионерам, которые на момент перечисления выплат 1 апреля 2023 продолжали работать и имели 24 месяца страхового стажа, пересчитали их выплаты.

Однако они получат свои деньги только в июне, сразу за три предыдущих месяца. Так произошло из-за изменений в отчетности уполномоченных органов, занимающихся выплатами.

Чтобы получить надбавку от 100 до 1500 гривен, у лица не должна была производиться индексация пенсий в течение двух лет. Размер будет определяться индивидуально в зависимости от коэффициента стажа или, дополнительно, зарплаты.

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