Кому підвищать пенсію

Голова правління Пенсійного фонду України Євген Капінус повідомив, що у липні 2023 року варто чекати на індексацію пенсій для державних службовців. Проте переглянуть виплати лише тих, хто вийшов на заслужений відпочинок до 31 грудня 2022 року.

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Крім того, від 1 липня заплановано проведення індексації на 19,7% пенсій, призначених відповідно до Законів України "Про державну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про статус народного депутата України", "Про наукову і науково-технічну діяльність",

– пояснив голова правління ПФУ.

Також він додав, що збільшення пенсій очікує ще й на пенсіонерів різних вікових категорій, які мають повний страховий стаж.

Нагадаємо! У березні відбувся масштабний перерахунок пенсій, який зачепив майже 10 мільйонів отримувачів соцвиплат.

Хто влітку отримає одразу декілька пенсій

Пенсіонерам, які на момент перерахування виплат 1 квітня 2023 року продовжували працювати та мали 24 місяці страхового стажу, перерахували їх виплати.

Проте, вони отримають свої гроші лише у червні, одразу за три попередніх місяці. Так сталося через зміни у звітності уповноважених органів, які займаються виплатами.

Щоб отримати надбавку від 100 до 1500 гривень, в особи не мала проводитися індексація пенсій протягом двох років. Розмір визначатиметься індивідуально, залежно від коефіцієнта стажу або, додатково, зарплати.

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