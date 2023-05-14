Як відбувається перерахунок пенсій

Пенсіонерам, які 1 березня продовжували працювати та мали 24 місяці страхового стажу або тим, хто відпрацював менше 24 місяців, але від попереднього перерахунку пенсії пройшло два роки, автоматично дали надбавку до виплат.

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Також виплати збільшили для пенсіонерів, які отримують пенсію за вислугу років, але при цьому працюють та мають пенсійний вік.

Нагадаємо! У квітні 2023 року середній розмір пенсій в Україні був – 5 238 гривень. За даними ПФУ в країні понад 10,5 мільйонів пенсіонерів.

Розмір підвищення для кожного є індивідуальним, він залежить страхового стажу та інколи, заробітної плати.

У червні українці отримають надбавку одразу за три місяці. Так сталося через затримку надходження даних до Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Кому ще доплатять у червні