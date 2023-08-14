Кому вернут премию 30 тысяч гривен

Правительство вернуло выплаты 30 тысяч гривен некоторым военным. Также надбавки будут получать курсанты, раненые бойцы, инструкторы и срочники.

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Согласно новым распоряжениям премия 30 тысяч гривен предусматривается для:

  • Рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро.
  • Полицейские.
  • Военнослужащих, выполняющих задачи защиты населения.

Какие еще надбавки для военных вернули

100 тысяч гривен премии будут:

  • Военные, находящиеся в плену, заложниках или на нейтральной территории, без вести пропали.
  • Ранены, находящиеся на реабилитации, в том числе и за рубежом.
  • Погибшие в результате военных действий (выплату получает семья).
  • Работники ГСЧС и полиции, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или в обеспечении.
  • Рядовой и начальствующий состав территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются непосредственно Главнокомандующим ВСУ для выполнения боевых задач.

На 50 тысяч гривен доплат имеют право:

  • Военные, ведущие оборону на расстоянии с линией столкновения (выполняют дистанционное управление).

Также надбавки изменятся для:

  • Военные, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией, ограниченно пригодными или непригодными к военной службе, после нахождения в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев. До конца своего пребывания они будут ежемесячно получать – 20 100 гривен.
  • Срочники – 6 000 гривен.
  • Курсанты – 2 350 гривен.