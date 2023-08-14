Кому вернут премию 30 тысяч гривен
Правительство вернуло выплаты 30 тысяч гривен некоторым военным. Также надбавки будут получать курсанты, раненые бойцы, инструкторы и срочники.
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Согласно новым распоряжениям премия 30 тысяч гривен предусматривается для:
- Рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, начальствующего состава управления специальных операций Национального антикоррупционного бюро.
- Полицейские.
- Военнослужащих, выполняющих задачи защиты населения.
Какие еще надбавки для военных вернули
100 тысяч гривен премии будут:
- Военные, находящиеся в плену, заложниках или на нейтральной территории, без вести пропали.
- Ранены, находящиеся на реабилитации, в том числе и за рубежом.
- Погибшие в результате военных действий (выплату получает семья).
- Работники ГСЧС и полиции, которые непосредственно участвуют в боевых действиях или в обеспечении.
- Рядовой и начальствующий состав территориальных военизированных формирований Государственной уголовно-исполнительной службы, которые привлекаются непосредственно Главнокомандующим ВСУ для выполнения боевых задач.
На 50 тысяч гривен доплат имеют право:
- Военные, ведущие оборону на расстоянии с линией столкновения (выполняют дистанционное управление).
Также надбавки изменятся для:
- Военные, которые в связи с ранением признаны военно-врачебной комиссией, ограниченно пригодными или непригодными к военной службе, после нахождения в распоряжении соответствующих командиров более двух месяцев. До конца своего пребывания они будут ежемесячно получать – 20 100 гривен.
- Срочники – 6 000 гривен.
- Курсанты – 2 350 гривен.