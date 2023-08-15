Правоохранители продолжают "очищать" ряды Нацгвардии от недоброчестных чиновников. Это уже не первый скандал с незаконными выплатами "боевых" в этом формировании.

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"Навоевали" почти на 4,5 миллиона гривен

Так, в Киевской области разоблачено командование одной из бригад военного формирования. Шесть должностных лиц решили "вознаградить" самих себя и подчиненных боевыми премиями.

Следует учесть, что ни один из участников сделки не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не выполнял никаких задач на передовой. Впрочем, это не помешало им ежемесячно, начиная с первого дня полномасштабной российской агрессии до августа 2022, выписывать себе доплату в размере 100 тысяч гривен.

Относительно четырех офицеров: заместитель командира - начальник штаба воинской части, командир дивизиона, заместитель командира 1-го батальона и командир роты, обвинительные акты уже направлены в суд. В общей сложности они не "обидели" себя и "товарищей" почти на 9 миллионов гривен.

Теперь на подобной схеме "поймались" еще два подполковника, которые незаконно "раздавали" "боевые" военным. Таким образом они "выбросили на ветер" почти 4,5 миллиона.

Им уже сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе. Всем злоумышленникам грозит до 8 лет лишения свободы.

В общей сложности махинации с "боевыми" в рядах Нацгвардии "обошлись" госбюджету почти в 14 миллионов гривен.

Коррупция в воинских частях