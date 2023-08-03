СБУ разоблачила коррупционную схему в одном из учебных центров подготовки подразделений Национальной гвардии. Офицеры этого центра приписывали себе несуществующие заслуги и получали незаслуженные доплаты в размере 100 тысяч гривен.

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"Нечестные премии"

Начальнику одного из учебных центров и командиру воинской части сообщили о подозрении по факту небрежного отношения к военной службе. Именно оно, считают, правоохранители, нанесло ущерб государству на миллион гривен.

Следствие установило, что с сентября по декабрь 2022 командиры подразделений отдавали на подпись начальнику центра рапорты о начислении военнослужащим дополнительных выплат, предусмотренных за непосредственное участие в боевых действиях.

Начальник центра подписывал все бумаги, не проверяя подлинность поданной в них информации.

Как оказалось, ни офицеры, ни их подчиненные не были в районах боевых действий и не выполняли никаких задач на передовой.

Таким образом из государственного бюджета было незаконно "вытащено" почти миллион гривен.

В настоящее время, кроме начальника центра, подозрения в злоупотреблении властью или служебным положением получили трое его подчиненных. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Кто из военнослужащих имеет право на доплаты

Дополнительные выплаты в размере 100 тысяч гривен могут получать военнослужащие, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и выполняют боевые задания. Районы ведения боевых действий определяется решениями главнокомандующего ВСУ.

На доплаты в 100 тысяч могут рассчитывать:

Летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий.

Военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах боевых действий.

Военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий.

Моряки, выполняющие задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования.

Медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.

Остальные военнослужащие имеют возможность получить 50 тысяч или 30 тысяч гривен премии.

В то же время, никакие доплаты не предусматриваются для военных, которые учатся за границей, курсантов, которые учатся в Украине и не выполняют боевых задач или распоряжений, военных, которые служат не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании.