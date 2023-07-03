Кто получит доплату 100 тысяч гривен в июле
Доплату в размере 100 тысяч гривен получают защитники, которые непосредственно участвуют в боевых действиях и выполняют боевые задания. Однако районы ведения военных действий определяются соответствующими решениями главнокомандующего ВСУ.
Читайте также 50 тысяч гривен: кто из военных получает такую надбавку
Такие доплаты могут получить:
- летчики, совершающие полеты в районах ведения военных действий;
- военные в составе подразделения ракетных войск и артиллерии в районах ведения боевых действий;
- военные, выполняющие задачи по огневому поражению воздушных и морских целей противника в районах ведения боевых действий;
- моряки, выполняющие задачи на кораблях, катерах, судах вне внутренних акваторий портов, пунктов базирования и мест временного базирования;
- медицинский персонал медицинских частей и подразделений в районах военных действий.
К слову, на единовременную выплату этой суммы могут рассчитывать родственники погибших военных за месяц, в котором те погибли. Также ее выплачивают родственникам захваченных в плен (кроме сдавшихся добровольно) или являющихся заложниками, без вести пропавшими, за время пребывания в плену.
Какие еще доплаты существуют
Остальные военные могут получать доплаты в размере 30 или 50 тысяч ежемесячно. Они распределяются следующим образом:
- 30 тысяч гривен – военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно приказам не только в зоне боевых действий. Это вознаграждение выплачивается в зависимости от выполняемых ими задач.
- 50 тысяч гривен – те, кто выполняет боевое задание в составе военного органа управления. Генштаб и главнокомандующий ВСУ будут решать, где именно та территория, на которой выполняется задание.
Кто вообще не имеет права на доплаты
В настоящее время на доплаты в размере 30, 50 и 100 тысяч гривен могут не рассчитывать следующие категории:
- военные, которые учатся за рубежом;
- курсанты, которые учатся в Украине, но не привлечены к выполнению боевого задания или распоряжения;
- военнослужащие, которые несут службу не в зоне боевых действий и не имеют приказа о боевом задании;
- ІТ-войска.