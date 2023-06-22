Какие пенсии по инвалидности выплачивают бойцам

Такая пенсия для военных назначается в случае, если инвалидность приобретена во время службы или 3 месяцев после нее (позднее назначается только вследствие заболеваний, возникших во время прохождения службы).

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В целом размер выплат зависит от причины обретения инвалидности. Например, лицам, пострадавшим в результате войны, выплачивают пенсии в следующих размерах:

I группа – 100% от суммы денежного довольствия;

II группа – 80% от суммы денежного довольствия;

III группа – 60% от суммы денежного довольствия.

Напомним! В 2023 году минимальная пенсия военным, участвовавшим в боевых действиях и пострадавших не может быть меньше: I группа – 13604,50 гривен, II группа – 10 988,25 гривны, III группа – 7534,80 гривен.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

I группа – 70% от суммы денежного довольствия;

II группа – 60% от суммы денежного довольствия;

III группа – 40% от суммы денежного довольствия.

Кто из военных получает самую высокую зарплату

Сначала стоит напомнить из чего составляется зарплата украинских военных. Она делится на две части – денежное довольствие (обновленная зарплата) и доплаты (30, 50 и 100 тысяч гривен).

Таким образом, наибольшие выплаты получают военные на линии фронта со следующими званиями: