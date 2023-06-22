Какие пенсии по инвалидности выплачивают бойцам
Такая пенсия для военных назначается в случае, если инвалидность приобретена во время службы или 3 месяцев после нее (позднее назначается только вследствие заболеваний, возникших во время прохождения службы).
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В целом размер выплат зависит от причины обретения инвалидности. Например, лицам, пострадавшим в результате войны, выплачивают пенсии в следующих размерах:
- I группа – 100% от суммы денежного довольствия;
- II группа – 80% от суммы денежного довольствия;
- III группа – 60% от суммы денежного довольствия.
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
- I группа – 70% от суммы денежного довольствия;
- II группа – 60% от суммы денежного довольствия;
- III группа – 40% от суммы денежного довольствия.
Кто из военных получает самую высокую зарплату
Сначала стоит напомнить из чего составляется зарплата украинских военных. Она делится на две части – денежное довольствие (обновленная зарплата) и доплаты (30, 50 и 100 тысяч гривен).
Таким образом, наибольшие выплаты получают военные на линии фронта со следующими званиями:
- Командир бригады – 150 173 гривен.
- Командир батальона – 136 481 гривна в месяц.
- Командир роты – 131 224 гривен.
- Командир взвода – 128 229 гривен.
- Главный сержант роты – 126 094 гривен.
- Рекрут – 120 130 гривен.