СБУ викрила корупційну схему в одному з навчальних центрів підготовки підрозділів Національної гвардії. Офіцери цього центру приписували собі неіснуючі заслуги і отримували незаслужені доплати у розмірі 100 тисяч гривень.

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"Нечесні премії"

Начальнику одного з навчальних центрів та командиру військової частини повідомили про підозру за фактом недбалого ставлення до військової служби. Саме воно, вважають, правоохоронці, спричинило збитків державі на мільйон гривень.

Слідство встановило, що з вересня по грудень 2022 року командири підрозділів віддавали на підпис начальнику центру рапорти щодо нарахування військовослужбовцям додаткових виплат, передбачених за безпосередню участь у бойових діях.

Начальник центру підписував усі папери, не перевіряючи достовірність поданої в них інформації.

Як виявилося, ні офіцери, ні їхні підлеглі не перебували в районах бойових дій і не виконували жодних завдань на передовій.

У такий спосіб з державного бюджету було незаконно "витягнуто" майже мільйон гривень.

Наразі, крім начальника центру, підозри у зловживанні владою або службовим становищем, отримали троє його підлеглих. Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.

Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Хто з військовослужбовців має право на доплати

Додаткові виплати у розмірі 100 тисяч гривень можуть отримувати військовослужбовці, які беруть безпосередню участь у бойових діях та виконують бойові завдання. Райони ведення бойових дій визначається рішеннями головнокомандувача ЗСУ.

На доплати у 100 тисяч можуть розраховувати:

Льотчики, які здійснюють польоти в районах ведення воєнних дій.

Військові у складі підрозділу ракетних військ та артилерії в районах ведення бойових дій.

Військові, які виконують завдання з вогневого ураження повітряних і морських цілей противника в районах ведення бойових дій.

Моряки, які виконують завдання на кораблях, катерах, суднах поза межами внутрішніх акваторій портів, пунктів базування та місць тимчасового базування.

Медичний персонал медичних частин і підрозділів у районах ведення воєнних дій.

Інші військослужбовці мають можливість отримати 50 тисяч або 30 тисяч гривень премії.

Водночас жодні доплати не передбачаються для військових, які навчаються за кордоном, курсантів, які навчаються в Україні і не виконують бойових завдань чи розпоряджень, військових, які служать не в зоні бойових дій та не мають наказу про бойове завдання.