Военная контрразведка Службы безопасности при содействии руководства ВСУ провела многоэтапную спецоперацию в Днепропетровской области. В ходе операции следователи разоблачили еще одного агента главного управления генштаба ВС России.

Что известно о вражеском агенте в рядах ВСУ

Злоумышленником оказался житель Энергодара, который еще до начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды ВСУ. Там он проходил военную службу в одном из гарнизонов в Днепропетровской области.

Следствие установило, что в конце 2022 года его дистанционно завербовал кадровый сотрудник российской военной разведки. По указанию вражеских спецслужб мужчина собирал информацию о планах участия украинских войск в боевых операциях на фронте.

Оказалось, что фигурант в начале разведывательно-подрывной деятельности поддерживал коммуникацию с россиянами из-за своей матери, оставшейся во временно оккупированном Энергодаре и попавшей в поле зрения игры. Впоследствии предателя вывели на прямую "связь" с российской военной разведкой. Для коммуникации они использовали мессенджер телеграм.

Перед контрнаступлением он получил "срочное" задание

В преддверии контрнаступления ВСУ российский агент получил "срочную" задачу от своего "куратора" – выяснить дату начала и основные направления украинских контрударов. Кроме того, предатель должен был передать оккупантам маршруты перевозки иностранного вооружения и военной техники. Сил обороны на линию боестолкновений, а еще пытался установить каналы радиосвязи в боевых подразделениях украинских войск.

Однако сотрудники Службы безопасности своевременно разоблачили российского агента, задокументировали его преступные действия и задержали во время выполнения вражеской задачи.

Какое наказание грозит "кроту"

Следователи СБУ уже сообщили задержанному о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Если его вину докажут в суде, злоумышленнику грозит пожизненное заключение.