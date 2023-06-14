О подозрении Александру Дугину объявили 14 июня. Но учитывая, что он находится за пределами территории Украины, в СБУ заявили, что будут работать, чтобы привлечь его к ответственности за преступления. Подозрение Дугина объявили сразу по двум статьям.
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Что известно об Александре Дугине
Александр Дугин – один из основных идеологов так называемого "русского мира". Именно его труд о геополитическом будущем России, как считают эксперты, повлиял на развязывание Россией войны против Украины.
Взгляды Дугина оценивают как праворадикальные, террористические и экстремистские. В то же время он остается почетным профессором двух университетов – в Казахстане и Иране.
По каким статьям обвиняют Дугина
В СБУ сообщили, что объявили о подозрении сразу по двум статьям: "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины" и "Геноцид".
В начале полномасштабного вторжения России Дугин одним из первых публично поддержал оккупационные группировки страны-агрессора и оправдывал их военные преступления против Украины. Злоумышленник открыто пропагандировал идеи массового физического уничтожения украинцев, а также гражданской инфраструктуры нашего государства,
– заявили в СБУ.
Отмечали в Службе Безопасности и то, что Дугин в своих публикациях и выступлениях отрицает факт существования Украины уже более десяти лет. Все это время он призвал Россию к вооруженному захвату территорий Украины.
Напомним, что 20 августа 2022 года в Подмосковье взорвался автомобиль, в котором ехала дочь Дугина, Дарья. Женщина и водитель погибли. Сам Дугин должен был ехать вместе с дочерью, однако в последний момент сел в другой автомобиль.
Убийство дочери Дугина: коротко
- Во время полномасштабной войны Дугина приезжала в оккупированный Мариуполь и была на "Азовстали". Там она повторяла кремлевские методички и рассказывала об "украинских нацистах". Взорвался ее автомобиль, когда она возвращалась с фестиваля "Традиция".
- Тем временем Папа Римский Франциск назвал пропагандистку Дугину "невинной жертвой войны". Впоследствии посол Украины в Ватикане подверг критике это заявление.
- В мае глава ГУР МО Кирилл Буданов намекнул, что украинская разведка может быть причастна к подрыву автомобиля Дугиной. Но недавний подрыв машины пропагандиста Прилепина комментировать он отказался.