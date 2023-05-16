Об этом сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов. По его словам, "разведка достала уже многих".
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ГУР причастна к подрыву россиян и предателей
Во время интервью у главы разведки спросили, являются ли целями для ГУР топ-пропагандисты России – Владимир Соловьев, Маргарита Симоньян и другие.
Мы достали уже многих. Есть публичные медийные случаи, которые стали достоянием общества,
– сказал он.
Буданов подтвердил причастность ГУР к подрывам врагов: смотрите видео
В то же время начальник разведки отказался уточнить, причастна ли ГУР к недавнему подрыву автомобиля военного преступника Захара Прилепина.
"Если вы меня спрашиваете о конкретных личностях, тогда я должен вам ответить, как классически соответствуют спецслужбы мира: мы не можем комментировать эту ситуацию, подтвердить или опровергнуть", – отрезал Буданов.
Следует напомнить, что ранее глава ГУР обещал возмездие всем виновным россиянам. Он заверил, что у Украины достаточно собственных сил и средств, чтобы найти российских преступников, которые убивали или издевались над гражданами.
"Каждый, кто совершил военные преступления или преступления против человечности в Украине, в том числе очень вопиющие, например, групповое изнасилование или убийство гражданских и детей, будет найден и уничтожен в любой части мира", – заявил Буданов.
Что предшествовало
- Недавно Буданов не подтвердил и не опроверг причастность Украины к подрыву Прилепина. В то же время, начальник украинской разведки прокомментировал российские обвинения в терроризме.
- Буданов рассказал, что его пытаются обвинить в терроризме с 2016 года. Но то, что российское правительство называет "терроризмом", у нас называют "деоккупацией".
- Кремль считает, что ГУР стояло за серией дерзких и смертоносных атак на территории России. Среди них – августовское убийство в центре Москвы Дарьи Дугиной, дочери известного российского ультраправого теоретика Александра Дугина.
- На эти предположения глава ГУР ответил, что Украина будет бороться с российскими захватчиками до полной победы.
- "Не продолжайте эту тему. Все, что я прокомментирую, это то, что мы убивали россиян и будем убивать россиян где угодно в этом мире до полной победы Украины", – сказал Буданов.