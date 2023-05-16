Про це повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, "розвідка дістала вже багатьох".

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ГУР причетна до підриву росіян та зрадників

Під час інтерв'ю у глави розвідки запитали, чи є цілями для ГУР топпропагандисти Росії – Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та інші.

Ми дістали вже багатьох. Є публічні медійні випадки, які стали надбанням суспільства,

– сказав він.

Водночас начальник розвідки відмовився уточнити, чи причетна ГУР до нещодавнього підриву автівки військового злочинця Захара Прилєпіна.

"Якщо ви в мене запитуєте про конкретних особистостей, тоді я маю вам відповісти, як класично відповідають спецслужби світу: ми не можемо коментувати цю ситуацію, підтвердити чи спростувати", – відрізав Буданов.

Що передувало