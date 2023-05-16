Про це повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов. За його словами, "розвідка дістала вже багатьох".
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ГУР причетна до підриву росіян та зрадників
Під час інтерв'ю у глави розвідки запитали, чи є цілями для ГУР топпропагандисти Росії – Володимир Соловйов, Маргарита Симоньян та інші.
Ми дістали вже багатьох. Є публічні медійні випадки, які стали надбанням суспільства,
– сказав він.
Водночас начальник розвідки відмовився уточнити, чи причетна ГУР до нещодавнього підриву автівки військового злочинця Захара Прилєпіна.
"Якщо ви в мене запитуєте про конкретних особистостей, тоді я маю вам відповісти, як класично відповідають спецслужби світу: ми не можемо коментувати цю ситуацію, підтвердити чи спростувати", – відрізав Буданов.
Що передувало
- Нещодавно Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до підриву Прілєпіна. Водночас начальник української розвідки прокоментував російські звинувачення в тероризмі.
- Буданов розповів, що його намагаються звинуватити в тероризмі ще з 2016 року. Але те, що російський уряд називає "тероризмом", у нас називають "деокупацією".
- Кремль вважає, що ГУР стояло за серією зухвалих і смертоносних атак на території Росії. Серед них – серпневе вбивство в центрі Москви Дар'ї Дугіної, доньки відомого російського ультраправого теоретика Олександра Дугіна.
- На ці припущення глава ГУР відповів, що Україна боротиметься з російськими загарбниками до повної перемоги.
- "Не продовжуйте цю тему. Все, що я прокоментую, це те, що ми вбивали росіян і будемо вбивати росіян будь-де на цьому світі до повної перемоги України", – сказав Буданов.