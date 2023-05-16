По крайней мере, на это надеется руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Это он сообщил о проблемах Путина с запрещенными веществами в интервью блогеру Сергею Иванову, информирует 24 Канал.

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Так, по словам Буданова, Путин наркозависимый.

У него проблемы с чрезмерным употреблением наркотических средств. Я надеюсь, что этому человеку осталось жить не так уж много,

– заявил Буданов.

Также, по его словам, руководитель российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин может оказаться победителем во внутреннем конфликте, который все больше разгорается в России.

А вот на вопрос, могут ли устранить "табакеркой" (отсылка на убийство российского императора Павла I, которого забили золотой табакеркой) и установить в России нового тирана, – Буданов сказал "да".

У Путина рак