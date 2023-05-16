Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю блогеру Сергію Іванову. Глава розвідки припустив, що Кадиров міг вживати наркотики спочатку лише як знеболювальне.

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У Кадирова серйозна наркозалежність

За словами Буданова, Кадиров має серйозні проблеми зі здоров'ям та вживанням наркотиків. Саме через це глава Чечні кардинально змінився зовні. Окрім того, керівник розвідки повідомив, що раніше отримував відповідні доповіді та звіти щодо стану Кадирова.

У нього проблеми зі здоров'ям. Я не лікар, в мене були доповіді (щодо здоров'я глави Чечні – 24 Канал), але що саме, не пригадаю. Плюс, у нього проблеми з надмірним вживанням наркотичних засобів, які він був змушений спочатку вживати, як допінг, потім як знеболювальне, а далі почалися проблеми,

– підкреслив Буданов.

Окрім того, Кадиров періодично проходить серйозне лікування. За інформацією розвідки, глава Чечні користується послугами російських спеціалістів, але до процесу залучають й іноземних фахівців.

Також Буданов вважає, що Кадиров буде лояльним до Кремля доти, доки російський диктатор Владімір Путін матиме відносну силу. Якщо все вийде з-під контролю, то глава Чечні одним із перших почне війну на виживання.

"У нього нема інших варіантів. Це буде війна за виживання. В Чечні тривають дуже серйозні процеси. Воно ще не вилилося в якісь масштабні дії, але зміни не за горами. Це не пройде так безкровно. Бо Кадиров намагатиметься втриматися будь-яким способом", – заявив в інтерв'ю голова ГУР МО.

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Хвороба Кадирова прогресує

У росЗМІ раніше почала ширитися інформація, що глава Чечні має серйозну хворобу. І хоча точний діагноз у мережі не називають, проте наголошують – стан Кадирова погіршився.

Останнім часом Кадиров значно знизив свою зазвичай високу активність. Також він має сильну задишку, а на фото Кадирова навіть помічали пульсоксиметр, який стежить за рівнем кисню у крові. У мережі підкреслюють, що серйозні зміни у стані Кадирова почали відбуватися ще у червні 2022 року. Ймовірно, його хвороба загрожує життю, бо "може призвести до недостатності нирок і легень".