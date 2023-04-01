Вочевидь Кадиров вирішив скласти компанію Путіну, самопочуття якого стрімко погіршується. Точний діагноз Кадирова росЗМІ не озвучують. Водночас мовиться, що його стан – погіршився, інформує 24 Канал.

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Лише за пів року зовнішні прояви стану чеченського глави стали більш помітними: Кадиров значно знизив свою зазвичай високу активність, хоча його акаунти в соцмережах мікшували цей момент,

– мовиться у повідомленні.

За даними ЗМІ, серйозні зміни у стані Кадирова почали відбуватися у червні 2022 року. Припускають, що його хвороба загрожує життю, бо "може призвести до недостатності нирок і легень". Захворювання супроводжується задишкою та сильними нападами болю.

Громадський діяч Муса Ломаєв припускав, що Кадирова могли отруїти. Окрім того, є інформація, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кадиров почав серйозно вживати наркотики.

На фото Кадирова навіть зауважували пульсоксиметр, який стежить за рівнем кисню у крові. Схоже, Кадирову вже не до тіктоків.