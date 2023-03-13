Однак невідомо, чи це було пряме отруєння посіпаки російського диктатора Владіміра Путіна або ж через необережність. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч Муса Ломаєв.

Зверніть увагу Кадиров втратив свій шанс піти далі, зараз йому б втримати Чечню, – політолог з Росії

Що сталося з Кадировим

Точно можна сказати те, що результат очевидний, адже про це свідчить зовнішній вигляд Кадирова.

Ми бачимо, що Кадиров дуже змінився в обличчі – він дійсно має поганий вигляд,

– сказав громадський діяч.

За його словами, також є інформація, що лідер Чечні з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну почав серйозно вживати наркотики.

Ломаєв припустив, що сталося з Кадировим: дивіться відео

Що відомо про хворобу

За останні кілька місяців лідер Чечні сильно набрав ваги. Крім того, на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей. Колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції також говорив про те, що очільник тікток-військ може мати проблеми з нирками. Так, це пояснює його роздуте тіло.

До того ж нещодавно Кадиров зустрівся з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним. На оприлюднених кадрах, у Кадирова на вказівному пальці помітили медичний прилад. Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.

Путін вже готує заміну Кадирову

Російський диктатор Владімір Путін зустрівся з сином Кадирова – 17-річним Ахматом. На думку російського опозиційного журналіста Ігоря Яковенка, Путін вирішив показати наступника лідера Чечні та створити так звану "династію Кадирових".

У такий спосіб можна пояснити, навіщо президенту Росії зустрічатися з підлітком. Адже сам Кадиров-старший зустрічався з очільником Кремля після смерті свого батька, коли йому було 27 років.

"Здебільшого очевидно, що це операція "наступник". У такий спосіб Путін показує "наслідного принца". Це найочевидніший варіант, бо насправді випускати владу з рук "клану Кадирових" для Путіна доволі небезпечно", – припустив російський опозиційний журналіст.