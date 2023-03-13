Однако неизвестно, было ли это прямое отравление приспешника российского диктатора Владимира Путина или же по неосторожности. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель Муса Ломаев.

Обратите внимание Кадыров упустил свой шанс пойти дальше, сейчас ему бы удержать Чечню, – политолог из России

Что произошло с Кадыровым

Точно можно сказать, что результат очевиден, ведь об этом свидетельствует внешний вид Кадырова.

Мы видим, что Кадыров очень изменился в лице – он действительно выглядит плохо,

– сказал общественный деятель.

По его словам, также есть информация, что лидер Чечни с началом полномасштабного вторжения России в Украину начал серьезно употреблять наркотики.

Ломаев предположил, что произошло с Кадыровым: смотрите видео

Что известно о болезни

За последние несколько месяцев лидер Чечни сильно набрал вес. Кроме того, на видео видно, что он просто-таки не может открыть глаза. Бывший вице-премьер Чечни Ахмад Закаев, живущий в эмиграции, также говорил о том, что руководитель тикток-войск может иметь проблемы с почками. Так, это объясняет его раздутое тело.

К тому же недавно Кадыров встретился с предводителем боевиков Денисом Пушилиным. На обнародованных кадрах, у Кадырова на указательном пальце заметили медицинский прибор. Устройство похоже на переносной пульсоксиметр, следящий за уровнем кислорода в крови.

Путин уже готовит замену Кадырову

Российский диктатор Владимир Путин встретился с сыном Кадырова – 17-летним Ахматом. По мнению российского оппозиционного журналиста Игоря Яковенко, Путин решил показать преемника лидера Чечни и создать так называемую "династию Кадыровых".

Таким образом, можно объяснить, зачем президенту России встречаться с подростком. Ведь сам Кадыров-старший встречался с главой Кремля после смерти своего отца, когда ему было 27 лет.

"В основном очевидно, что это операция "преемник". Таким образом Путин показывает "наследного принца". Это самый очевидный вариант, потому что на самом деле выпускать власть из рук "клана Кадыровых" для Путина достаточно опасно", – предположил российский оппозиционный журналист.