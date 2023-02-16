Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. По его словам, Кадыров уже упустил шанс выйти за пределы Чечни политиком, потому что "сломал зубы об Украину".

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Политолог отметил, что Кадыров вышел на определенный уровень федеральной политики России, пока не "сломал зубы об Украину". Дело в том, что он держался исключительно из-за образа "кадыровцев", которых все должны бояться.

Война показала, что самые крутые воины – это совсем не кадыровцы, что от ВСУ они бегут накивая пятками, так что теперь реноме Кадырова очень сильно пострадало.

– сказал Аббас Галлямов.

Оппозиционер рассказал, что Кадыров завоевал Чечню силой и держался на образе сильного лидера. Теперь, когда его боевики сломались в войне с Украиной, он понимает, что начал слабеть, а от этого он может потерять контроль даже над Чечней.

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"Федералы на него уже не обращают внимания, они его не боятся. Ему бы сейчас Чечню удержать, проще говоря, ему сейчас не до жира. Он метается и не знает что делать. Он прекратил свои ток-ток войны", - сказал политолог.

Кадыров упрекнул европейцев

По словам Галлямова, недавно Кадыров в одном из интервью фактически упрекнул европейцев в том, что они в свое время не поддержали независимость Ичкерии и не помогли в борьбе, поэтому они были вынуждены остаться в России. По мнению политолога, этими словами Кадыров признал, что проект суверенитета Ичкерии был хорошим, но его не смогли реализовать.

Его союз с Владимиром Путиным оказывается всего-навсего вынужденным. Сегодня он губернаторов пытается учить. Он пытается найти себя и понимает, что продолжать брякать оружием в ситуации невозможности победить на поле боя – глупо,

– отметил политолог.

Также Галлямов считает, что молчать, для Кадырова – тоже признак слабости. Он понимает, что нужно что-то говорить, но не понимает, что именно, поэтому он метается то в одну сторону, то в другую.

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