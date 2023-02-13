Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Кроме того, Кадыров обозвал Зеленского и захотел с ним переговоров с глазу на глаз.

Смотрите также Когда таблетки "взяли": Кадыров заявил, что захватит Одессу, Харьков и дойдет до Польши

Кадыров упрекнул Украину

Пионтковский рассказал, что пару недель назад Кадыров дал интервью, в котором в некоторой степени обратился к украинцам. Мол, они несколько лет героически сражались за независимость Ичкерии против имперской России. И никто им не помог, ни Запад, ни украинцы, и Чечня вынуждена была отступить.

Однако он потом начал перечислять, смотрите, мол, сколько нам денег дают, восстановили Грозный и т.д.

– отметил российский публицист из США.

Пионтковский о том, какова цель обращения Кадырова, в котором он упрекнул Украину: смотрите видео

Это обращение к своему народу

Он продолжил, что это обращение Кадырова к своему народу. Он уже видит себя в постпутинской России и для него главным будет решить 2 вещи:

Защитить Чечню от ненавидящих постпутинских силовиков.

Защищаться внутри Чечни от внутренних врагов, которые не одобряли его политики союза с Путиным, для того, чтобы спасти Чечню.

"Я думаю, что там закладывался примерно такой месседж. Мол, нам пришлось притвориться лояльными, но, посмотрите, сколько денег я заставил этих российских собак нам заплатить, какую дань они нам выплачивали. Я почти уверен, что именно это и имелось в виду" – заметил российский оппозиционер из США.

Новости Чечни: последние события