Такое мнение 24 Каналу выразил российский публицист и оппозиционер из США Андрей Пионтковский. Кроме того, Кадыров обозвал Зеленского и захотел с ним переговоров с глазу на глаз.
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Кадыров упрекнул Украину
Пионтковский рассказал, что пару недель назад Кадыров дал интервью, в котором в некоторой степени обратился к украинцам. Мол, они несколько лет героически сражались за независимость Ичкерии против имперской России. И никто им не помог, ни Запад, ни украинцы, и Чечня вынуждена была отступить.
Однако он потом начал перечислять, смотрите, мол, сколько нам денег дают, восстановили Грозный и т.д.
– отметил российский публицист из США.
Пионтковский о том, какова цель обращения Кадырова, в котором он упрекнул Украину: смотрите видео
Это обращение к своему народу
Он продолжил, что это обращение Кадырова к своему народу. Он уже видит себя в постпутинской России и для него главным будет решить 2 вещи:
- Защитить Чечню от ненавидящих постпутинских силовиков.
- Защищаться внутри Чечни от внутренних врагов, которые не одобряли его политики союза с Путиным, для того, чтобы спасти Чечню.
"Я думаю, что там закладывался примерно такой месседж. Мол, нам пришлось притвориться лояльными, но, посмотрите, сколько денег я заставил этих российских собак нам заплатить, какую дань они нам выплачивали. Я почти уверен, что именно это и имелось в виду" – заметил российский оппозиционер из США.
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- Россия направила на место землетрясений в Турции кадыровцев. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, они могут оказаться и в Кишиневе.
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