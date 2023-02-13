Циническое заявление Кадыров сделал в телеэфире российских пропагандистов, пишет 24 Канал. Он сказал, что считает неправильным вести переговоры с Зеленским.
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Кадыров собрался подписывать "документы" с Зеленским
Кадыров издал несколько оскорбительных высказываний в адрес Зеленского и заявил, что якобы быстро б склонил президента Украины к подписанию "необходимых документов".
"Я считаю, что Зеленский – террорист, сельский сатанист, фашист он... Но я бы быстро убедил его, я бы быстро подписал все документы, которые необходимы", – сказал самопровозглашенный глава Чечни.
Кадыров выдал абсурдное заявление о наступлении в Польшу
- Рамзан Кадыров заявил, что планирует "взять" Одессу, Киев и Харьков и дойти до Польши. Причем он издал маразматическую фантазию о том, что западные танки не страшны для России, поскольку у них есть ПВО, которая якобы бы все сбивает.
- Высказывание Кадырова имеет единственное объяснение – это влияние препаратов. В частности, глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Кадыров наркозависим уже 15 лет.
- Пока самопровозглашенный лидер Чечни уже не контролирует себя без таблеток и не понимает, что происходит в реальности. Поэтому не стоит удивляться его заявлению, что россияне якобы планируют завоевать Польшу.
- При этом Кадырову следует обратить внимание на заявление польского лидера Анджея Дуды. Последний предупредил, что нападение на Польшу будет означать войну с НАТО.