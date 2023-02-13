Кадыров написал, что адъютант Алаудинова получил конверт с уведомлением для генерала, информирует 24 Канал. Письмо внутри якобы было пропитано ядовитым веществом.
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Кадыров убеждает, что командир "Ахмата" избежал тяжелых последствий
Кадыров заявил, что командир "Ахмата" понял, что бумага отравлена по едкому специфическому запаху и вовремя приняла меры.
Алаудинова и его адъютантов отправили в больницу, где им была оказана помощь. Кадыров утверждает, что тяжелых последствий для пострадавших удалось избежать.
В Украине уже заявляют, что покушение на командира "Ахмата" произошло не просто так. Нардеп Алексей Гончаренко намекнул, что за покушением может стоять ФСБ.
Кадыров говорит, что Алаудинову подбросили конверт с ядом. Тик-токер "Ахмата" сейчас в больнице, все же жив. Но отравления? Это уже ФСБ поработало? Ибо мы знаем, кто очень любит травить своих приближенных,
– написал Гончаренко.
Украинский журналист Андрей Цаплиенко тоже отреагировал на отравление Алаудинова. Он предположил, что это уже третья неудачная попытка русских кого-то отравить.
"Если это ФСБ так расправляется, то это уже третья неудачная попытка отравления после Скрипача и Навального", – отметил Цаплиенко.
Что известно об Алаудинове
- "Радио Свобода" информировало, что бывший так называемый председатель Совета безопасности Чечни генерал-майор полиции в отставке Апти Алаудинов стал заместителем командующего ведением боевых действий 2 армейского корпуса так называемой народной милиции сепаратистской "ЛНР".
- С начала войны Алаудинов, командуя спецподразделением "Ахмат", куда входят так называемые добровольцы из разных регионов России, почти всегда находился у линии фронта.
- Критики режима Кадырова отмечали, что Алаудинов мог поехать на войну принудительно или, по собственной инициативе, чтобы "реабилитироваться" перед главой республики. В 2019 году ходили слухи о его участии в заговоре против Кадырова.
- "Радио Свобода" сообщало, в августе военачальник получил звезду Героя России и звание героя сепаратистской "ЛНР".
- Алаудинов входит в список лиц, в отношении которых были введены санкции со стороны Великобритании и США. Он считается причастным к преследованиям представителей ЛГБТ-сообщества в Чечне.