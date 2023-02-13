Кадиров написав, що ад'ютант Алаудінова отримав конверт із повідомленням для генерала, інформує 24 Канал. Лист усередині нібито був просякнутий отруйною речовиною.

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Кадиров переконує, що командир "Ахмата" уникнув важких наслідків

Кадиров заявив, що командир "Ахмата" зрозумів, що папір отруєний за їдким специфічним запахом і вчасно вжив заходів.

Алаудінова та його ад'ютантів відправили у лікарню, де їм надали допомогу. Кадиров переконує, що важких наслідків для постраждалих вдалося уникнути.

В Україні вже заявляють, що замах на командира "Ахмата" відбувся не просто так. Нардеп Олексій Гончаренко натякнув, що за замахом може стояти ФСБ.

Кадиров каже, що Алаудінову підкинули конверт з отрутою. Тік-токер "Ахмата" зараз у лікарні, все ж таки живий. Але отруєння? Це вже ФСБ попрацювало? Бо ми знаємо, хто дуже любить труїти своїх наближених,

– написав Гончаренко.

Український журналіст Андрій Цаплієнко теж відреагував на отруєння Алаудінова. Він припустив, що це вже третя невдала спроба росіян когось отруїти.

"Якщо це ФСБ так розправляється, то це вже третя невдала спроба отруєння після Скрипаля і Навального", – зазначив Цаплієнко.

Що відомо про Алаудінова