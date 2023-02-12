Життя кадирівців на фронті – шлях від тіктока до пакета. Тим часом сам Кадиров активно "воює" на Мальдівах. Щоб хоч якось показати свою "бурхливу діяльність", Кадиров виступив перед посіпаками. Його заяви поширили росЗМІ, інформує 24 канал.

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Про Бахмут, який кадирівці "брали" разів 50, він, звичайно, не згадав.

Натомість Кадиров розмріявся, як "візьме" Харків, Одесу та навіть дійде до Польщі. Єдиний шанс Кадирова "дійти" хоч кудись – це дорогою до Гааги.

Кадиров – наркозалежний вже 15 років Ахмед Закаєв – глава Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном – розповів, що Кадиров і таблетки вже відсвяткували ювілей. За словами Закаєва, Кадиров – наркозалежний 15 років.

Наразі Кадиров вже не контролює себе без таблеток та не розуміє, що відбувається у реальності.