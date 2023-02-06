Цікаво, що літак глави Чечні Рамзана Кадирова на радарах зафіксували вперше за останні пів року. І вже якщо летіти кудись, то по-великому, мабуть, подумав він. Тож вирішив відразу ж взяти курс на Мальдіви, розповідають ЗМІ.

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Відпочивав кілька днів

Згідно з даними сайті з відстеження літаків Radarbox, повітряне судно Рамзана Кадирова з бортовим номером RA-73417 1 лютого покинуло Грозний та приземлилося у столиці Росії Москві. Відомо, що наступного дня цей же літак приземлився у Мале, що є столицею Мальдівської республіки.

За наявною інформацією, уже 5 лютого літак виявили поблизу Махачкали, столиці Дагестану. Де він приземлився – достеменно невідомо. Ми можемо лише припустити, що Кадиров або ж хтось з його близького оточення відпочивав на Мальдівах. І робив це упродовж трьох днів.

На користь гіпотези про відпочинок самого Кадирова грає відсутність його на публіці. Журналісти зауважили, що упродовж кількох днів глава Чечні не викладав жодних відео з собою. Цікаво, що останній ролик з нарадою, на якій він був присутній, датується 1 лютого. Того ж дня терорист міг після зустрічі вирушити на Мальдіви.

Журналісти "Радіо свобода" додали, що для Кадирова відпочинок на Мальдівах – не щось нове. Так, його літак на островах радари фіксували 2 та 6 листопада, але 2021 року. Якщо вже на то пішло, то глава Чечні віддає перевагу Об'єднаним Арабським Еміратам, де він відпочиває частіше.

Перед тим Кадиров вирішив наробити трохи кадрових рухів у Чечні. Він вирішив зробити віцепрем'єром свого 26-річного племінника.

Хоче натикати усюди своїх

Напередодні стало відомо, що пост віцепрем'єра посів 26-річний Хамазат Кадиров. Про це розповіли російські ЗМІ. Як зазначив глава Чечні, від цього кадрового рішення "республіка не розвалиться".

Цікаво, що Кадирову неодноразово закидали про те, що він веде неправильну кадрову політику. Зауважимо, що третина зі 158 чиновників Чечні – його родичі.