Про це заявив глава Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв. За його словами, усі процеси, пов'язані з главою Чечні Рамзаном Кадировим, починають виходити з-під контролю.
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Кадиров – "грудка неповноцінності"
Офіційна пропаганда Кремля не завжди збігається з якимось мракобіссям Кадирова, у якого взагалі в принципі немає нічого ні в якому відношенні – ні з позиції патріотизму російського або чеченського. Тваринний страх у цієї людини перед прийдешньою катастрофою. Він давно перестав бути якоюсь істотою, яка логічно висловлює свої думки, він абсолютно завжди суперечить тому, що відбувається,
– заявив Закаєв.
Кадиров від випадку до випадку говорить різні речі. Тому, за словами Закаєва, є велике бажання його поміняти, замінити його на когось іншого. Політик каже, що Кадиров складається повністю з комплексів – це "грудка неповноцінності".
Глава Чечні 15 років вживає таблетки
Закаєв прокоментував останнє фото Кадирова, на якому видно, що соратник Путіна розтовстів, а його обличчя наче набрякло. За словами прем'єра, Кадиров хворий, він уже став наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки.
"На початку його становлення як лідера, як керівника, увесь уряд 24 години на добу повинен був перебувати напоготові, що будь-якої миті – о 3-й годині ночі, о 2-й годині ночі, о 4-5-й ранку ця людина могла з'явитися на робочому місці або викликати телефоном до себе міністра. І якщо цей міністр за пів години або годину не опиниться там перед ним, то вони його знімали", – пригадав Закаєв.
Він стверджує, що така активність Кадирова підтримувалася якимись енергетичними таблетками. І сьогодні, каже Закаєв, він уже не контролює себе без цих таблеток.
Ба більше, політик припустив, що Кадиров наразі хворий і його відправили нібито у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями.
Що відомо про "відпочинок" Кадирова
- Рамзан Кадиров вирішив трохи відпочити тоді, коли його бійці гинуть на війні проти України. За наявною у журналістів інформацією, він на літаку вирушив на Мальдіви.
- Згідно з даними сайті з відстеження літаків Radarbox, повітряне судно Рамзана Кадирова з бортовим номером RA-73417 1 лютого покинуло Грозний та приземлилося у столиці Росії – Москві. Відомо, що наступного дня цей же літак приземлився у Мале, що є столицею Мальдівської республіки.
- За наявною інформацією, уже 5 лютого літак виявили поблизу Махачкали, столиці Дагестану. Де він приземлився – достеменно невідомо. Ми можемо лише припустити, що Кадиров або ж хтось з його близького оточення відпочивав на Мальдівах. І робив це упродовж трьох днів.
- На користь гіпотези про відпочинок самого Кадирова грає відсутність його на публіці. Журналісти зауважили, що упродовж кількох днів глава Чечні не викладав жодних відео з собою. Цікаво, що останній ролик з нарадою, на якій він був присутній, датується 1 лютого. Того ж дня терорист міг після зустрічі вирушити на Мальдіви.