Про це заявив глава Кабінету міністрів Чеченської Республіки Ічкерія за кордоном Ахмед Закаєв. За його словами, усі процеси, пов'язані з главою Чечні Рамзаном Кадировим, починають виходити з-під контролю.

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Кадиров – "грудка неповноцінності"

Офіційна пропаганда Кремля не завжди збігається з якимось мракобіссям Кадирова, у якого взагалі в принципі немає нічого ні в якому відношенні – ні з позиції патріотизму російського або чеченського. Тваринний страх у цієї людини перед прийдешньою катастрофою. Він давно перестав бути якоюсь істотою, яка логічно висловлює свої думки, він абсолютно завжди суперечить тому, що відбувається,

– заявив Закаєв.

Кадиров від випадку до випадку говорить різні речі. Тому, за словами Закаєва, є велике бажання його поміняти, замінити його на когось іншого. Політик каже, що Кадиров складається повністю з комплексів – це "грудка неповноцінності".

Глава Чечні 15 років вживає таблетки

Закаєв прокоментував останнє фото Кадирова, на якому видно, що соратник Путіна розтовстів, а його обличчя наче набрякло. За словами прем'єра, Кадиров хворий, він уже став наркозалежним і 15 років вживає якісь таблетки.

"На початку його становлення як лідера, як керівника, увесь уряд 24 години на добу повинен був перебувати напоготові, що будь-якої миті – о 3-й годині ночі, о 2-й годині ночі, о 4-5-й ранку ця людина могла з'явитися на робочому місці або викликати телефоном до себе міністра. І якщо цей міністр за пів години або годину не опиниться там перед ним, то вони його знімали", – пригадав Закаєв.

Він стверджує, що така активність Кадирова підтримувалася якимись енергетичними таблетками. І сьогодні, каже Закаєв, він уже не контролює себе без цих таблеток.

Ба більше, політик припустив, що Кадиров наразі хворий і його відправили нібито у відпустку відпочити, але насправді – на лікування, щоб трохи привести до тями.

Що відомо про "відпочинок" Кадирова