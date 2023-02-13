Цинічну заяву Кадиров зробив в телеефірі російських пропагандистів, пише 24 Канал. Він сказав, що вважає неправильним вести переговори з Зеленським.

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Кадиров зібрався підписувати "документи" із Зеленським

Кадиров видав кілька образливих висловлювань на адресу Зеленського та заявив, що нібито б швидко схилив президента України до підписання "необхідних документів".

"Я вважаю, що Зеленський – терорист, сільський сатаніст, фашист він... Але я швидко переконав би його, я швидко підписав би всі документи, які необхідні", – сказав самопроголошений глава Чечні.

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