Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист і опозиціонер зі США Андрій Піонтковський. Крім того, Кадиров обізвав Зеленського й захотів з ним перемовин віч-на-віч.

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Кадиров дорікнув Україні

Піонтковський розповів, що пару тижнів тому Кадиров дав інтерв'ю, у якому певною мірою звернувся до українців. Мовляв, вони кілька років героїчно бились за незалежність Ічкерії проти імперської Росії. І ніхто їм не допоміг, ані Захід, ані українці, й Чечня вимушена була відступити.

Та проте, він потім почав перераховувати, дивіться, мовляв, скільки нам грошей дають, відновили Грозний тощо,

– зазначив російський публіцист зі США.

Піонтковський про те, яка мета звернення Кадирова, у якому він дорікнув Україні: дивіться відео

Це звернення до свого народу

Він продовжив, що це звернення Кадирова до свого народу. Він уже бачить себе у постпутінській Росії і для нього головним буде розв'язати 2 речі:

Захистити Чечню від постпутінських силовиків, які його ненавидять.

Захищатись усередині Чечні від внутрішніх ворогів, які не схвалювали його політики союзу з Путіним, мовляв, для того, аби врятувати Чечню.

"Я думаю, що там закладався приблизно такий меседж. Мовляв, нам довелось прикинутись лояльними, але, подивіться, скільки грошей я змусив цих російських собак нам заплатити, яку данину вони нам виплачували. Я майже впевнений, що саме це й малось на увазі" – зауважив російський опозиціонер зі США.

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