Водночас Кадиров-старший зустрічався з очільником Кремля після смерті свого батька, коли йому було 27 років. Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко.

Зауважте Кадиров втратив свій шанс піти далі, зараз йому б втримати Чечню, – політолог з Росії

Навіщо Путін зустрічався з сином Кадирова

Тож ця зустріч – це спроба показати наступника самопроголошеного лідера Чечні та створення так званої "династії Кадирових". У такий спосіб можна пояснити, навіщо президенту Росії зустрічатися з підлітком.

Здебільшого очевидно, що це операція "наступник". У такий спосіб Путін показує "наслідного принца". Це найочевидніший варіант, бо насправді випускати владу з рук "клану Кадирових" для Путіна доволі небезпечно,

– припустив російський опозиційний журналіст.

На його думку, якщо Кадиров втратить владу, то Чечня може "піти в рознос". Ба більше, думки, що ця зустріч свідчить про становлення династії в Чечні дотримуються й експерти, що розбираються у її внутрішніх процесах.

Яковенко припустив, навіщо Путін зустрічався з сином Кадирова: дивіться відео

Кадиров-старший має серйозні проблеми зі здоров'ям

Журналісти видання Bild зауважили, що самопроголошений лідер Чечні за останні кілька місяців сильно набрав ваги. Крім того, на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей.

Найімовірніше, у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Принаймні так стверджує колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції.

Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з ОАЕ, бо не вірить лікарям у Росії,

– констатували у виданні Bild з посиланням на Ахмада Закаєва.

До того ж нещодавно Кадиров зустрівся з ватажком бойовиків Денисом Пушиліним. На оприлюднених кадрах можна побачити, що зовнішній вигляд очільника тікток-військ змінився не у кращий бік.

Ба більше, на його вказівному пальці помітили медичний прилад. Пристрій схожий на переносний пульсоксиметр, що стежить за рівнем кисню у крові.