Усе в межах диктаторських традицій. Таку думку 24 Каналу озвучив політичний діяч із США та депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

Зверніть увагу Критика Путіна набирає обертів: політолог розказав, хто за цим стоїть і для чого

Чому Путін зустрічався з сином Кадирова

Так, коли один диктор планує "відійти на той світ", то йому необхідно познайомити свого наступника з покровителем.

У цьому контексті Рамзану Кадирову було важливо самому показати, що його син з'являється та стоїть поруч з Владіміром Путіним,

– зауважив політичний діяч із США.

Окрім того, останнім часом очільник Чечні на фото та відео виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Ймовірно, Кадиров серйозно хворий, тому міг поспішати показати свого сина Путіну.

Рашкін припустив, чому Путін зустрічався з сином Кадирова: дивіться відео

Рашкін також відзначив внутрішню боротьбу в Росії, яка також може загрожувати лідеру тікток-військ. Ба більше, він навіть лікаря викликав не з Росії, оскільки розуміє, з ким має справу.

Читайте також У Росії за дивних обставин помер банкір та ексрадник Кадирова Петро Чувілін

Отже, ситуація в Чечні – непроста. Після смерті Кадирова, його численним дітям буде дуже складно. До того ж увесь "клан Кадирових" залежить від російського диктатора й протримається доти, доки Путін буде при владі.

Що відомо про хворобу Рамзана Кадирова

Журналісти видання Bild зауважили, що лідер Чечні за останні кілька місяців сильно набрав ваги. Крім того, на відео видно, що він просто-таки не може розплющити очей.

Найімовірніше, у Кадирова серйозні проблеми з нирками. Принаймні так стверджує колишній віцепрем'єр Чечні Ахмад Закаєв, який живе в еміграції.

Проблеми з нирками пояснюють його роздуте тіло. Кажуть, Кадиров навіть привіз до Чечні медика з ОАЕ, бо не вірить лікарям у Росії,

– констатували у виданні Bild з посиланням на Ахмада Закаєва.

Ймовірно, йдеться про медика, на ім'я Яссін Ібрагім М. Ель-Шахат. Він є головний лікарем ниркового відділення медичного закладу Burjeel в Абу-Дабі. Медик прилетів до столиці Чечні, щоб лікувати Кадирова якраз тоді, коли виступав Путін.

Очільник Чечні може мати бадьорий та активний вигляд, але це пояснюється тим, що його накачують стимуляторами. Як пишуть у Bild, Кадиров уже залежний від цих та інших таблеток.