Як пишуть російські ЗМІ, Чувілін лікувався в приватній клініці в Москві.
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У 2014 році проти Чувіліна було заведено справу про замах на шахрайство. Його звинувачували в тому, що він за 5 мільйонів доларів пообіцяв усунути конфлікт банку "Європейський експрес" із Центробанком. Тоді колишній банкір був засуджений до чотирьох років колонії.
Після вироку Чувілін став одним із ключових свідків у справі експолковника МВС Дмитра Захарченка.
У 2018 році Чувілін вийшов із колонії умовно-достроково.
Що варто знати про Дмитра Захарченка
- Дмитро Захарченко обіймав посаду заступника начальника Управління економічної безпеки МВС Росії. Він курирував боротьбу зі злочинами в паливно-енергетичному комплексі.
- У вересні 2016 року Захарченка заарештували за підозрою в корупції та зловживанні посадовими повноваженнями. Під час обшуку в нього знайшли іноземну валюту на суму 8 мільярдів рублів.