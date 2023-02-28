Как пишут российские СМИ, Чувилин лечился в частной клинике в Москве.
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В 2014 году против Чувилина было заведено дело о покушении на мошенничество. Его обвиняли в том, что он за 5 миллионов долларов пообещал устранить конфликт банка "Европейский экспресс" с Центробанком. Тогда бывший банкир был приговорен к четырем годам колонии.
После приговора Чувилин стал одним из ключевых свидетелей по делу эксполковника МВД Дмитрия Захарченко.
В 2018 году Чувилин вышел из колонии условно-досрочно.
Что стоит знать о Дмитрии Захарченко
- Дмитрий Захарченко занимал должность замначальника Управления экономической безопасности МВД России. Он курировал борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе.
- В сентябре 2016 года Захарченко был арестован по подозрению в коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями. В ходе обыска у него нашли иностранную валюту на сумму 8 миллиардов рублей.