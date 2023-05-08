Пока Россия борется с санкциями с помощью "импортозамещения", главарь чеченских TikTok-войск Кадыров, вероятно, "может" летать на шопинг в модные столицы мира. В частности, "стиляга" появился не так давно перед "подданными" Евгения Пригожина в куртке от французского бренда Louis Vuitton. Об этом информирует 24 Канал.
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Все лучшее и дорогое для вождя
Следует сказать, что принт этого овершота – ультрамодный, а именно – камуфляж с узором LV Camo. Сделана вещь из экологической шерсти. Куртка имеет короткий силуэт и украшена большими накладными карманами.
Словом, сделано это в стиле "гламурной войны". Однако, очевидно, такая одежда не предназначена для того, чтобы сидеть в ней в окопах.
Главный модник России в куртке от Louis Vuitton: смотрите видео
Кадыров в модной куртке от Louis Vuitton / фото из соцсетей
Louis Vuitton / Изображение с сайта модного дома
Кроме того, известно, что стоимость куртки составляет 252 000 рублей. Это около 120 тысяч украинских гривен на 8 мая 2023 года.
Стоимость курточки Louis Vuitton, в которой заметили Кадырова / Скриншот с сайта бренда
Кадыров собрался в Бахмуте
- Вспомним к этой теме, что на днях главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемников в Бахмуте заменят солдаты так называемого чеченского лидера Рамзана Кадырова
- Как отметили в Институте по изучению войны, такое решение отражает недоверие Пригожина к российскому военному командованию и, в частности, минобороны.
- В то же время не стоит думать, что Кадыров со своей TikTok-армией сможет взять город-крепость в Донецкой области. По меньшей мере, с лета 2022 года этого не удавалось сделать ни десяткам тысяч зекам, ни "элитным" бойцам из ЧВК "Вагнера".