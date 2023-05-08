Пока Россия борется с санкциями с помощью "импортозамещения", главарь чеченских TikTok-войск Кадыров, вероятно, "может" летать на шопинг в модные столицы мира. В частности, "стиляга" появился не так давно перед "подданными" Евгения Пригожина в куртке от французского бренда Louis Vuitton. Об этом информирует 24 Канал.

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Следует сказать, что принт этого овершота – ультрамодный, а именно – камуфляж с узором LV Camo. Сделана вещь из экологической шерсти. Куртка имеет короткий силуэт и украшена большими накладными карманами.

Словом, сделано это в стиле "гламурной войны". Однако, очевидно, такая одежда не предназначена для того, чтобы сидеть в ней в окопах.

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Кадыров в модной куртке от Louis Vuitton / фото из соцсетей



Louis Vuitton / Изображение с сайта модного дома

Кроме того, известно, что стоимость куртки составляет 252 000 рублей. Это около 120 тысяч украинских гривен на 8 мая 2023 года.



Стоимость курточки Louis Vuitton, в которой заметили Кадырова / Скриншот с сайта бренда

Обратите внимание! На самом деле, неизвестно, как Кадырову удалось приобрести эту вещь. Вряд ли он летал в Париж или Милан. А сайт бренда Louis Vuitton, как известно, не работает в России. Также это проверили журналисты 24 Канала с помощью VPN-технологий.

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