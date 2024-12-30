Законодательством предусмотрено, что все военнообязанные должны находиться на воинском учете, приезжать в ТЦК по вызову, проходить медосмотр, обучение и отправляться на службу. Установлено также наказание за неявку в центр комплектования, сообщает 24 Канал.

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Административная ответственность за нарушение правил призыва

Человек может получить штраф, если он отказался приехать в ТЦК, пойти на ВВК или поехать на учебу. Также наказание предусмотрено за умышленную порчу или потерю военно-учетного документа.

Если военнообязанный гражданин проигнорировал повестку, не стал на учет или не обновил свои данные, он может получить штраф в размере от 17 000 до 25 500 гривен. Для юридических лиц штраф за нарушение правил воинского учета составляет от 34 000 до 59 000 гривен.

В случае неуплаты штрафа исполнительная служба может списать средства с банковских счетов.

Важно! Если информация о вас есть в государственных реестрах, ТЦК не могут привлечь вас к ответственности за не обновленные данные.

Тюремный срок за неявку в ТЦК

Согласно новому закону гражданин может быть привлечен к уголовной ответственности, если проигнорирует повестку, вызывающую его на боевую службу. За это нарушителю может грозить пять лет заключения. Но суд может дать человеку и условное с испытательным сроком, если у него есть смягчающие обстоятельства.

Привлечь к ответственности может только суд

Новое законодательство предусматривает, что повестка считается врученной, когда ее поместили в почтовый ящик. С того времени у гражданина есть три дня, чтобы явиться в ТЦК. Ответственность за нарушение правил грозит, даже если человек не подписал документ. Но для этого суд должен установить, что военнообязанный сознательно уклонялся от службы.

Судьи часто становятся на сторону граждан и отменяют наложенные на них штрафы от ТЦК. Среди основных причин отмены является неправильное оформление штрафа работниками ТЦК и отсутствие доказательств.