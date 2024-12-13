В большинстве случаев суд поддерживает граждан. Об этом 24 Канал сообщает со ссылкой на Опендатабот.
К теме Умеров заявил об уходе от "бусификации": в ТЦК рассказали, изменилось ли что-то в их работе
Сколько обращений в суд было по штрафам от ТЦК и СП
С июня по октябрь этого года в реестрах находилось не менее 314 дел об отмене штрафов от ТЦК и СП, которые были зарегистрированы в украинских судах.
Напомним! В июне начали действовать обновленные нормы о нарушении правил воинского учета. На граждан, которые, по мнению представителей ТЦК и СП, их нарушили, накладывали штрафы – от 17 тысяч до 25 тысяч 500 гривен. С начала года на принудительное исполнение передано почти 12 тысяч штрафов.
Так, в июне зарегистрировано всего 10 подобных дел. В июле их было 32, в августе – 90, а в сентябре количество обращений возросло до 148. По состоянию на начало октября суды рассмотрели 34 дела.
Инфографика Опендатабот о количестве отмены штрафов от ТЦК / скриншот
Решения судов по наложению штрафов
По данным Опендатабота, в большинстве случаев судьи отменяют штрафы, наложенные представителями ТЦК и СП.
Опендатабот выборочно проанализировал дела об отмене штрафов и в большинстве случаев суды остаются на стороне истцов и отменяют штрафы,
– говорится в сообщении.
Сейчас основные причины отмены таких штрафов – это:
- несоблюдение представителями ТЦК и СП процедуры наложения штрафа
- отсутствие убедительных доказательств о нарушении гражданами правил воинского учета
- наложение штрафов накладываются в период, когда новые нормы еще не вступили в силу
Напомним, административная ответственность предусмотрена, если военнообязанный отказывается предоставить документы представителям ТЦК. Согласно постановлению Кабмина №560, полиция в таком случае имеет право задержать гражданина.