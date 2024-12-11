Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью начальника Черкасского ТЦК Олега Тимошенко агентству "18000".

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Чем регулируется работа ТЦК в Украине сейчас

Олег Тимошенко отметил, что ТЦК работает в соответствии с порядком проведения призыва, который утвердил Кабмин 16 мая постановлением 560.

Там, в частности, подробно расписано, что должен делать ТЦК, что должна делать полиция, какие обязанности есть у граждан. Поэтому сказать, что что-то изменилось после заявления Умерова, то в принципе ничего не изменилось. Мы и до этого действовали строго в соответствии с этим порядком,

– говорит военком.

Позиция Олега Тимошенко совпадает с постановлением Кабмина. По его словам, там четко указано, кто что делает. В частности, это касается и случаев, когда человека доставляют в ТЦК.

Начальник ТЦК отмечает, что если человек нарушает правила воинского учета, группа оповещения останавливает этого человека, проверяет у него документы. Если у человека нет документов, это является нарушением закона Украины. Ему предлагают прибыть в ТЦК для поставки на учет или прохождения ВВК.

Если человек отказывается, 54 пункт постановления Кабмина предусматривает, что такого человека задерживает полицейский и доставляет в ТЦК.

Отметим, что Министерство обороны Украины стремится сделать мобилизацию более гуманной, уменьшая случаи "бусификации" благодаря цифровизации.