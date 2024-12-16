Заявление на бронирование можно подать через "Дию". Однако получить такую услугу могут не все, стоит обращать внимание на критерии. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кто может получить бронирование от мобилизации

Согласно новым правилам, бронирование от мобилизации могут получить работники критических предприятий, которые имеют зарплату не ниже 20 000 грн.

Также есть перечень лиц, которые могут получить бронь. Но этот список часто меняется.

Кто не подлежит бронированию в 2024 – 2025 годах

В Украине бронированию не подлежит ряд категорий граждан:

младше или старше 18 – 60 лет;

не трудоустроены в компании;

не имеют данных в Реестре военнообязанных.

Также в письме Генштаба ВСУ от 20 апреля 2023 года есть перечень дефицитных военно-учетных специальностей, с которыми люди не могут быть забронированы. В частности, это военнообязанные и резервисты рядового, сержантского и старшинского состава с такими специальностями:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 - "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 - "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";

047, 048, 054, 055, 058 - "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";

065, 070, 071, 072 - "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";

106, 107, 108, 110 - "Стрелковые и разведывательные специальности";

113, 117, 118 - "Танковые специальности";

121, 122, 123, 124, 125, 126 - "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 - "Специальности артиллерии";

178, 183, 184 - "Инженерные специальности";

210, 216 - "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";

220, 221, 223, 225 - "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";

233, 234 - "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";

245, 248, 250, 251 - "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";

260, 261, 262, 265, 267 - "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";

307 - "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";

320, 323, 326 - "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";

340 - "Специальности гидроакустической техники";

379, 381, 382, 383 - "Подводно-технические специальности";

403 - "Специальности проводной связи";

420 - "Специальности радио- и спутниковой связи";

460 - "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";

474 - "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";

500, 501, 502, 503, 507 - "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";

525, 527, 528, 530, 531 - "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";

538, 543, 544 - "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного подавления, средств управления ими и технического контроля";

549, 550, 554 - "Специальности радиосредств радиоэлектронного подавления, средств управления ими";

569 - "Специальности радиотехнических средств особого назначения"

Согласно Приказу №412 лица офицерского состава не могут получить бронь, если имеют такие военно-учетные специальности: 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

В группе 06 не бронируются только такие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510, а в группе 46 - 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202.

Подать заявку на бронирование можно в "Дии"

Через "Дию" украинцы, которые подлежат бронированию от мобилизации, могут подать соответствующую заявку. В течение суток ее обработают и пришлют сообщение о результате на электронную почту и в раздел "Обратите внимание".

Стоит отметить, что такую услугу не могут получить:

ФЛП и физические лица;

юридические лица, которые не включены в Единый перечень;

юридические лица, у которых закончился срок действия основания внесения в Единый перечень;

юридические лица, которые прекратили свою деятельность.

Напомним, США и другие международные партнеры призывают Украину снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Они считают, что привлечение большего количества людей в армию может улучшить ситуацию на передовой. Но в Украине выступают против такого решения.