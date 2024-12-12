В Украине вступила в силу новая редакция Порядка бронирования военнообязанных во время мобилизации и военного положения (Порядок №76). Юрист Владислав Лукьяненко говорит, что, согласно обновленному документу, забронировать могут только работников с определенным уровнем зарплаты, передает 24 Канал со ссылкой на "Фокус".

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При каких условиях работника могут забронировать

По словам Лукьяненко, чтобы военнообязанного работника забронировали, он должен соответствовать следующим критериям:

состоять на воинском учете;

обновить военно-учетные данные;

работать на критически важном предприятии, на котором начисляется зарплата за каждый месяц последнего отчетного периода (квартал) не ниже размера 20 000 гривен.

Обратите внимание! Это означает, что для того, чтобы забронировать работника в декабре 2024 года, нужно, чтобы его начисленная зарплата за каждый из месяцев третьего квартала (июль, август и сентябрь) была не меньше 20 000 гривен. Если бронирование такого работника будет происходить в месяцах первого квартала 2025 года – будут проверять зарплату за октябрь, ноябрь и декабрь.

Юрист также отметил, что когда лицо не обновило данные и находится в розыске, его невозможно забронировать.

Отметим, что с момента формирования списка в реестре "Оберіг" перевод военнообязанного на специальный воинский учет осуществляется автоматически в случае соответствия всем выше приведенным требованиям в течение 72 часов.

То есть, в случае соответствия всех данных в реестрах "Оберіг", ПФУ, ГНС и в соответствии с пунктом 29 Порядка, информация в течение трех дней автоматически появляется в мобильном приложении "Резерв+", без необходимости обращения в соответствующий ТЦК и СП,

– говорит Лукьяненко.

Заметим, что срок действия отсрочки для военнообязанных работников критически важного предприятия на основании бронирования не может превышать 12 месяцев.