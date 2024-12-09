Есть определенный перечень дефицитных людей в ВСУ, которых бронировать нельзя. Об этом сообщает 24 Канал.

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Кого можно забронировать и как это сделать

Подать заявление на бронирование работников можно через Дію.

Для этого нужно:

Нажать "Подать заявление", зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в кабинете гражданина с помощью электронной подписи юридического лица. Указать данные о работниках, которых хотите забронировать. Проверить сформированное заявление и подписать его электронной подписью. Если заявление подает уполномоченное лицо, его должен подписать руководитель предприятия.

Заявление обработают в течение суток. Сообщение о результате поступит на электронную почту и в раздел "Обратите внимание".

Услугу не могут получить:

ФЛП и физические лица;

юридическое лицо, которое не включено в Единый перечень;

юридическое лицо, у которого закончился срок действия основания внесения в Единый перечень;

юридическое лицо, прекратившее свою деятельность.

Закон предусматривает перечень работников, которые не могут быть забронированными.

В них входят те, которые:

не подлежат бронированию (призывник, исключен, не состоит или снят с воинского учета, резервист, имеет отсрочку, уже имеет бронирование);

младше или старше 18-60 лет;

не трудоустроен в этой компании;

не имеет данных в Реестре военнообязанных.

В письме Генерального штаба Вооруженных Сил Украины от 20 апреля 2023 года № 300/1/С/3886 указан перечень дефицитных военно-учетных специальностей, работники с которыми не могут быть забронированы от мобилизации. Эти полномочия Генштаба закреплены пунктом 7 Порядка № 1487.

К категории таких работников относятся военнообязанные и резервисты рядового, сержантского и старшинского состава, которые имеют определенные военно-учетные специальности, установленные в соответствии с Приказом № 317:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Специальности двигательных установок ракет на жидком топливе";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Специальности стартового и подъемно-транспортного оборудования";

047, 048, 054, 055, 058 "Специальности приборов систем управления ракет, проверочно-пускового электрооборудования и силовых агрегатов ракетных комплексов";

065, 070, 071, 072 "Специальности радиотехнических средств управления ракетами";

106, 107, 108, 110 "Стрелковые и разведывательные специальности";

113, 117, 118 "Танковые специальности";

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Специальности боевых машин и бронетранспортеров";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Специальности артиллерии";

178, 183, 184 "Инженерные специальности";

210, 216 "Специальности летных экипажей, внешних экипажей беспилотных авиационных комплексов, аэромобильной техники, аэромобильной и диспетчерской служб";

220, 221, 223, 225 "Специальности по эксплуатации и ремонту планера и двигательных установок летательных аппаратов";

233, 234 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного вооружения";

245, 248, 250, 251 "Специальности по эксплуатации и ремонту радиотехнического, радиоэлектронного, радиосвязного и противолодочного поисково-прицельного оборудования летательных аппаратов";

260, 261, 262, 265, 267 "Специальности по эксплуатации и ремонту авиационного оборудования";

307 "Общекорабельные и штурманские специальности и специальности морской пехоты";

320, 323, 326 "Специальности минного, противолодочного и противоминного вооружения";

340 "Специальности гидроакустической техники";

379, 381, 382, 383 "Подводно-технические специальности";

403 "Специальности проводной связи";

420 "Специальности радио- и спутниковой связи";

460 "Специальности радиорелейной и тропосферной связи";

474 "Специальности защиты информации и кибернетической безопасности в информационно-телекоммуникационных системах";

500, 501, 502, 503, 507 "Специальности радиолокационных станций (комплексов) обнаружения, наведения и целеуказания";

525, 527, 528, 530, 531 "Специальности радиотехнических систем и станций обеспечения навигации и посадки самолетов, навигации кораблей и подводных лодок";

538, 543, 544 "Специальности радиотехнических средств радиоэлектронного подавления, средств управления ими и технического контроля";

549, 550, 554 "Специальности радиосредств радиоэлектронного подавления, средств управления ими";

569 "Специальности радиотехнических средств особого назначения".

Из числа лиц офицерского состава не подлежат бронированию лица со следующими группами ВОС (определены Приказом № 412): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

Правда, есть исключение: дефицитными Генштаб признал в группе 06 такие ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Остальные ВОС группы 06 бронируются.

В свою очередь, в группе 46 дефицитными являются следующие офицерские ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Остальные ВОС группы 46 могут бронироваться.

Какие критерии критичности предприятия

Министерство экономики Украины обновило статус критически важных предприятий для первых семи предприятий по новым критериям. Соответствующие решения Минэкономики приняло 29 ноября во время работы комиссии по определению критичности в соответствии с Постановлением № 76 с учетом последних изменений, утвержденных Постановлением № 1332 от 22 ноября 2024 года.

Для получения статуса критически важного частные предприятия должны соответствовать двум обязательным критериям:

Средняя заработная плата должна быть не менее 20000 грн за отчетный период

Предприятие не должно иметь долгов перед государственным или местным бюджетом по любым налогам и сборам.

Также необходимо соответствовать одному из дополнительных критериев:

сумма уплаченных налогов и взносов превышает 1,5 миллиона евро;

поступления в иностранной валюте превышают 32 миллиона евро;

предприятие имеет стратегическое значение для государства (определено в перечне стратегических объектов);

предприятие является резидентом "Дія Сити";

предоставляет услуги связи со значительными доходами;

имеет важное значение для экономики или потребностей общества.

Отраслевые и региональные критерии государственные органы должны согласовать с Минобороны и Минэкономики.