Є певний перелік дефіцитних людей у ЗСУ, яких бронювати не можна. Про це повідомляє 24 Канал.

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Кого можна забронювати та як це зробити

Подати заяву на бронювання працівників можна через Дію.

Для цього потрібно:

Натиснути "Подати заяву", зареєструйтеся або авторизуйтеся в кабінеті громадянина за допомогою електронного підпису юридичної особи. Вказати дані про працівників, яких хочете забронювати. Перевірити сформовану заяву та підписати її електронним підписом. Якщо заяву подає уповноважена особа, її повинен підписати керівник підприємства.

Заяву опрацюють протягом доби. Повідомлення про результат надійде на електронну пошту та в розділ "Зверніть увагу".

Послугу не можуть отримати:

ФОПи та фізичні особи;

юридична особа, яку не включено до Єдиного переліку;

юридична особа, в якої закінчився термін дії підстави внесення до Єдиного переліку;

юридична особа, що припинила свою діяльність.

Закон передбачає перелік працівників, які не можуть бути заброньованими.

До них входять ті, які:

не підлягають бронюванню (призовник, виключений, не перебуває або знятий з військового обліку, резервіст, має відстрочку, вже має бронювання);

молодший або старший за 18-60 років;

не працевлаштований в цій компанії;

не має даних у Реєстрі військовозобовʼязаних.

У листі Генерального штабу Збройних Сил України від 20 квітня 2023 року № 300/1/С/3886 зазначено перелік дефіцитних військово-облікових спеціальностей, працівники з якими не можуть бути заброньовані від мобілізації. Ці повноваження Генштабу закріплені пунктом 7 Порядку № 1487.

До категорії таких працівників належать військовозобов’язані та резервісти рядового, сержантського і старшинського складу, які мають визначені військово-облікові спеціальності, встановлені відповідно до Наказу № 317:

003, 004, 008, 015, 06, 019, 021 "Спеціальності двигунових установок ракет на рідкому паливі";

028, 029, 034, 035, 036, 037, 039 "Спеціальності стартового і підйомно-транспортного устаткування";

047, 048, 054, 055, 058 "Спеціальності приладів систем управління ракет, перевіряльно-пускового електрообладнання та силових агрегатів ракетних комплексів";

065, 070, 071, 072 "Спеціальності радіотехнічних засобів управління ракетами";

106, 107, 108, 110 "Стрілецькі та розвідувальні спеціальності";

113, 117, 118 "Танкові спеціальності";

121, 122, 123, 124, 125, 126 "Спеціальності бойових машин і бронетранспортерів";

133, 134, 135, 136, 137, 139, 140, 143, 144, 145, 146, 147, 153, 163 "Спеціальності артилерії";

178, 183, 184 "Інженерні спеціальності";

210, 216 "Спеціальності льотних екіпажів, зовнішніх екіпажів безпілотних авіаційних комплексів, аеромобільної техніки, аеромобільної та диспетчерської служб";

220, 221, 223, 225 "Спеціальності з експлуатації та ремонту планера та двигунових установок літальних апаратів";

233, 234 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного озброєння";

245, 248, 250, 251 "Спеціальності з експлуатації та ремонту радіотехнічного, радіоелектронного, радіозв'язкового і протичовнового пошуково-прицільного обладнання літальних апаратів";

260, 261, 262, 265, 267 "Спеціальності з експлуатації та ремонту авіаційного обладнання";

307 "Загальнокорабельні й штурманські спеціальності та спеціальності морської піхоти";

320, 323, 326 "Спеціальності мінного, протичовнового та протимінного озброєння";

340 "Спеціальності гідроакустичної техніки";

379, 381, 382, 383 "Підводно-технічні спеціальності";

403 "Спеціальності проводового зв'язку";

420 "Спеціальності радіо- та супутникового зв'язку";

460 "Спеціальності радіорелейного та тропосферного зв'язку";

474 "Спеціальності захисту інформації та кібернетичної безпеки в інформаційно-телекомунікаційних системах";

500, 501, 502, 503, 507 "Спеціальності радіолокаційних станцій (комплексів) виявлення, наведення та цілевказання";

525, 527, 528, 530, 531 "Спеціальності радіотехнічних систем і станцій забезпечення навігації та посадки літаків, навігації кораблів і підводних човнів";

538, 543, 544 "Спеціальності радіотехнічних засобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними та технічного контролю";

549, 550, 554 "Спеціальності радіозасобів радіоелектронного заглушення, засобів управління ними";

569 "Спеціальності радіотехнічних засобів особливого призначення".

З числа осіб офіцерського складу не підлягають бронюванню особи з наступними групами ВОС (визначені Наказом № 412): 02, 03, 04, 06, 08, 09, 10, 12, 14, 34, 44, 46, 49, 50, 52,53, 54, 70, 90.

Щоправда, є виключення: дефіцитними Генштаб визнав у групі 06 такі ВОС: 060100, 060300, 061000, 061200, 061300, 061400, 061401, 061500, 061510. Решта ВОС групи 06 бронюються.

Своєю чергою, у групі 46 дефіцитними є наступні офіцерські ВОС: 460100, 461000, 461100, 461102, 461103, 461200, 461300, 461304, 462202. Решта ВОС групи 46 може бронюватися.

Які критерії критичності підприємства

Міністерство економіки України оновило статус критично важливих підприємств для перших семи підприємств за новими критеріями. Відповідні рішення Мінекономіки ухвалило 29 листопада під час роботи комісії з визначення критичності відповідно до Постанови № 76 з урахуванням останніх змін, затверджених Постановою № 1332 від 22 листопада 2024 року.

Для отримання статусу критично важливого приватні підприємства повинні відповідати двом обов’язковим критеріям:

Середня заробітна плата має бути не менше 20000 грн за звітний період

Підприємство не повинно мати боргів перед державним або місцевим бюджетом за будь-якими податками та зборами.

Також необхідно відповідати одному з додаткових критеріїв:

сума сплачених податків і внесків перевищує 1,5 мільйона євро;

надходження в іноземній валюті перевищують 32 мільйона євро;

підприємство має стратегічне значення для держави (визначено в переліку стратегічних об’єктів);

підприємство є резидентом "Дія Сіті";

надає послуги зв’язку зі значними доходами;

має важливе значення для економіки або потреб громади.

Галузеві та регіональні критерії державні органи повинні погодити з Міноборони та Мінекономіки.